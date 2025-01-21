На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який крав гроші у 67-річної матері зниклого військового

Чоловік 41 раз перевів кошти на свої рахунки з карти матері захисника

На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили про підозру 26-річному чоловікові, який, скориставшись доступом до телефону 67-річної матері зниклого захисника, викрав у неї 870 тисяч гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що мати зниклого безвісти захисника звернулася до чоловіка своєї подруги і попросила його допомогти налаштувати інтернет-банкінг на своєму телефоні.

Побачивши суми державних нарахувань, чоловік вирішив таємно викрадати гроші з картки жінки. За даними поліціянтів, під час зустрічей зловмисник вигадував приводи скористатися телефоном потерпілої і щоразу перераховував на свої рахунки від п'яти до 40 тисяч гривень.

"Слідчі встановили 41 факт таємного викрадення коштів з картки потерпілої, які злодій вчинив протягом року", – додали правоохоронці.

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Зникнення коштів 67-річна жінка виявила після того, як отримала виписку з банку. Тоді ж вона звернулася до поліції.

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Під час обшуків у помешканні фігуранта правоохоронці виявили гроші, банківські картки, мобільні телефони, ноутбук, фіскальні чеки на придбання золотих виробів і меблів. На вилучені докази наклали арешт.

Зловмиснику повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Поліція наголошує: не повідомляйте конфіденційну інформацію стороннім. Йдеться про дані картки, зокрема її номер, термін дії та CVV2-код, а також логін і паролі до онлайн-банкінгу та також паролі, що надходять в SMS-повідомленнях", – застерегли правоохоронці.

Нагадаємо, в січні 2024 року на Хмельниччині викрили 27-річного чоловіка, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на понад 300 тисяч гривень.