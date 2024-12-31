На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який побив свого 3-річного сина: від травм хлопчик помер

Хлопчик помер після кількох днів у реанімаційному відділенні

У П'ятихатках, що на Дніпропетровщині, правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який побив до смерті свого 3-річного сина. Чоловікові загрожує позбавлення волі до десяти років.

Дитина з численними травмами потрапила до лікарні зранку 23 грудня, розповіли в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

Фото: Дніпровська обласна прокуратура Фото: Дніпровська обласна прокуратура

Тоді хлопчика помістили в реанімаційне відділення. Попри зусилля медиків, від отриманих травм дитина померла 27 грудня.

Правоохоронці з'ясували, що до побиття дитини причетний її 33-річний батько, який не проживав разом із сином, але часом наглядав за ним.

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В Офісі генерального прокурора зауважили, що дорослий завдав щонайменше 10 ударів рукою та палицею сину, що спричинило тяжкі наслідки.

33-річному мешканцю Дніпропетровщини повідомили про підозру в завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть малолітнього – ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до десяти років.

Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше на Хмельниччині до восьми років ув'язнення засудили чоловіка, який бив металевим прутом 12-річного пасинка. Через це хлопець отримав травми важкого ступеня, зокрема численні травми та переломи.