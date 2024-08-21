Була зачинена в сараї: на Донеччині врятували покинуту алабайку з пухлиною

На Донеччині військові та зоозахисники врятували зачинену в сараї алабайку, яка мала велику пухлину на животі.

Собаку, яку назвали Бертою, привезли на лікування до Києва і вже прооперували, розповіли в зоозахисній організації UAnimals.

"До нас звернулися військові, які випадково знайшли цю собачку. Вона була зачинена в сараї, агресувала, кидалася на клітку. Вони наливали їй воду зі шланга і годували через решітку. Потім звернулися до нас і попросили вивезти собаку. Де господарі – невідомо", – розповіла "УП. Життя" менеджерка UAnimals Ніна Неронова.

Спочатку Берта була дуже агресивна і нікого до себе не підпускала. Військові попередили, що тварину, ймовірно, не вдасться забрати без снодійного, але зоозахисник Володимир зміг завоювати довіру Берти.

Собаку привезли до київської ветклініки, і лікарі виявили у неї на животі велику пухлину.

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"Берту прооперували. Зараз стан стабільний. Вона поки в клініці побуде, а потім поїде в притулок. Ми хочемо завершити лікування, щоб собака добре почувалася. Ми її вакцинуємо, і десь через півтора місяця потрібно буде провести ще одну операцію. Зараз чекаємо результати гістології", – додає Ніна.

За словами зоозахисників, зараз тварина почувається добре, їсть, гуляє і зовсім не агресує. Після лікування алабайка вирушить на Київщину до притулку "Мала Дзиґа", працівники якого почнуть шукати їй нових господарів.

Окрім Берти, команда UAnimals евакуювала ще 93 тварини з Донеччини та Харківщини.

Нагадаємо, раніше військові врятували левицю Ванду, викупивши її у торговця екзотичними тваринами.