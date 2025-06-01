На Донеччині з-під руїн багатоповерхівки врятували кота: він пробув під завалами дві доби

У Білозерському на Донеччині рятувальники знайшли кота, який провів під завалами два дні.

Тварина була настільки налякана, що подряпала одного з пожежників, розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій Донецької області.

Працівники ДСНС уже понад дві доби проводили аварійно-рятувальні роботи на руїнах п’ятиповерхового будинку, коли натрапили на наляканого кота.

"Коли його нарешті дістали з-під уламків, перелякана тваринка від страху подряпала обличчя одному з рятувальників", – розповіли в ДСНС.

Попри "травму" працівники служби врятували "стійкого постраждалого", який довго чекав на порятунок. Наразі кіт перебуває в безпеці.

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Нагадаємо, наприкінці травня на Київщині правоохоронці врятували травмовану козулю, яка забігла на подвір’я місцевих, але не змогла самостійно звідти вибратися.