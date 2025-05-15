Реанімували тричі: у Києві від опіків померла кішка, власники якої загинули внаслідок атаки 7 травня

У Києві померла кішка, яку врятували після російського удару по місту 7 травня. Тоді внаслідок влучання у багатоповерхівку загинула сімʼя волонтерів – літня жінка, яка тримала вдома десятеро котів, та її син.

Тварину реанімували тричі, та її життя все ж обірвалося, повідомили у Kyiv Animal Rescue Group.

Зооволонтери знайшли кішку з дуже сильними опіками на місці обстрілу та відвезли її до ветлікарні.

Подруга загиблої власниці впізнала тварину – її ім’ям було Аля. Жінка думала забрати до себе кішку після лікування.

Кішка Аля під час лікування Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

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Лікарі боролися за життя Алі всіма можливими способами: лікували опіки, проводили знеболення, встановили езофагостому (зонд для харчування). Кішці було складно їсти, бо вона боролася з отруєнням.

"На жаль, перший тиждень є найбільш критичним під час опікової хвороби. При таких серйозних опіках пацієнти, які змогли пережити першу фазу лікування, часто помирають від опікової токсимії (отруєння токсинами внаслідок опіків – ред.) та поліорганної недостатності", – розповіли у KARG.

15 травня Аля померла від зупинки дихання. Її тричі реанімували: два рази кішку вдалося повернути до життя, але третя спроба виявилась невдалою.

"Навіть у своєму стані Аля була ніжною, лагідною й тягнулася до людей. Це невимовно боляче – коли вчергове гине невинне життя через дії країни-агресора.

Ми вдячні кожному, хто переживав за неї, донатив, писав теплі слова. Навіть коротке життя може надихати. Світла пам’ять, дівчинко", – написали зооволонтери.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня внаслідок ворожої атаки на Київ 2 людей загинули та 8 – постраждали.