"Була готова помирати": поліціянти врятували жінку з Покровська, яка пролежала 10 днів без їжі

Жінка пережила кілька операцій, тому не могла самостійно рухатися

З Покровська на Донеччині врятували літню жінку, яка не могла самостійно рухатися, тому пролежала без їжі десять днів.

Про те, що безпорадна жінка потребує допомоги, правоохоронцям повідомили небайдужі місцеві, розповіли в поліції Донеччини.

Виявилося, що 67-річна Віра Федорівна перенесла кілька операцій на нозі, тому "опинилася в пастці". Жінка пролежала знерухомлена у власному будинку кілька тижнів, частину з яких провела без їжі.

"Рідних у неї немає, вулиця повністю зруйнована ворогом, а всі люди виїхали", – розповіли правоохоронці.

На допомогу жінці прибули поліціянти загону "Білий янгол" та "Капеланський патруль". Віру Федорівну почули ще з вулиці – жінка стукала у вікно та кликала на допомогу. Побачивши своїх рятувальників вона розповіла, що нічого не їла останні 10 днів.

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"Ми знайшли її у холодному будинку вкрай знесиленою, голодною, з тяжкими пролежнями. Рани свідчать про те, що жінка могла так лежати набагато довше, ніж 15 днів", – поділився працівник поліції Костянтин Туницький.

Правоохоронці кажуть, що Віра Федорівна була "на межі смерті".

"Два тижні вона стукала у своє вікно і сподівалася, що хтось її почує. Лежала знерухомлена і була готова померти", – додали вони.

Поліціянти разом із волонтерами винесли Віру Федорівну та передали її медикам. Перед від’їздом жінку нагодували, придбавши для неї булочку, банан і чай.

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