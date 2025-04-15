Викинула немовля у криницю: на Івано-Франківщині судили жінку, яка вбила свою новонароджену дитину

На Івано-Франківщині суд призначив два з половиною роки тюрми 41-річній жінці, яка кинула свою новонароджену дитину у криницю.

Свій вчинок вона пояснила тим, що завагітніла внаслідок зґвалтування, а втопити немовля їй порадив його біологічний батько.

Про це повідомляє Івано-Франківська прокуратура.

Слідство встановило, що жінка приховувала свою вагітність. 10 липня 2023 року вона народила немовля вдома. Хлопчик вагою понад 3 кілограми був доношеним і здоровим.

"Однак після пологів матір, обгорнувши сорочкою і халатом, викинула новонародженого в криницю з водою, яка була розташована біля її будинку", – повідомляє прокуратура.

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У вироку Коломийського суду наводять покази декількох свідків, зокрема, приятельки обвинуваченої. Вона розповіла, що підозрювала вагітність своєї подруги, але та заперечувала і казала, начебто у неї велика кіста.

Матір і сестра обвинуваченої також знали про стан обвинуваченої. Вони радили перервати вагітність або ж народити дитину та залишити її у пологовому.

У суді жінка пояснила, що не зробила цього, а вирішила втопити дитину, бо так їй порадив біологічний батько дитини. Вона додала, що завагітніла внаслідок згвалтування.

Коломийський суд визнав жінку винною у вбивстві (стаття 117 Кримінального кодексу) та призначив їй два роки і шість місяців позбавлення волі.

Доки вирок набере законної сили, жінка перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про резонансну справу про вбивство однорічної дитини у Одесі, тіло якої правоохоронці знайшли у морозилці.