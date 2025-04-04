Мала післяпологову депресію: у Британії умовно засудили жінку, яка 27 років тому вбила своє немовля

У Британії умовно засудили матір, яка 27 років тому вбила новонародженого сина

У Великій Британії засудили до умовного терміну жінку, яка 27 років тому вбила свою новонароджену дитину через післяпологову депресію.

Суддя заявила, що її ситуація "викликає співчуття", повідомляє The Guardian.

У 1998 році одноденного сина Джоан Шаркі знайшли в лісі загорнутим у мішки для сміття. Поліція назвала його "малюком Каллумом". Після довгих пошуків знайти матір немовляти так і не вдалося.

Лише у 2023 році справа зрушила з мертвої точки. Під час рутинної перевірки нерозкритих справ детективи виявили, що ДНК сина Шаркі, яку завантажили у базу даних після арешту жінки через інший злочин, збігається з генетичним матеріалом вбитого хлопчика.

Після цього Шаркі оголосили про підозру у вбивстві "малюка Каллума".

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Зазначається, що після народження першого сина Шаркі Метью страждала від недіагностованої післяпологової депресії. Свою другу вагітність вона тримала в таємниці від усіх. Зокрема й від чоловіка, з яким вона рідко проводила час нібито через зайнятість.

Другого сина жінка народила таємно. Вона задушила новонародженого, запхавши йому в рот папір для сигарет, а тіло загорнула в мішки для сміття. Шаркі викинула дитину біля парку розваг в Чеширі, де його знайшли через кілька днів.

55-річну Джоан Шаркі засудили умовно Cheshire Constabulary

"Нелегко жити з цим весь цей час. Я думала, що так станеться. Ніщо не сходить з рук навічно", – розповідала обвинувачена під час розмови з поліцією

Чоловік Шаркі Ніл та їхній син Метью дали свідчення на підтримку жінки. Вона описавши її як "дивовижну матір", що "розкаюється і приймає будь-яке покарання, яке суд вважатиме за потрібне".

Обвинувачення взяло до уваги два психіатричних висновки, згідно з якими жінка страждала на важку депресію, що суттєво погіршила її здатність мислити раціонально.

Лікар назвав розповідь Шаркі про таємне народження сина "досвідом дереалізації", за якого вона сприймала світ як нереальний.

Суддя Дженніфер Іді заявила, що Шаркі посадили б за ґрати довічно і вона відбула б мінімум від 17 до 20 років ув'язнення, якби не страждала на психічне захворювання на момент скоєння злочину.

Зважаючи на висновки лікарів, 55-річну Джоан Шаркі засудили до двох років умовно.

"Цей дуже сумний випадок вимагає співчуття. Негайне ув'язнення не принесе жодної користі", – заявила Іді.

Раніше ми розповідали, як у США дівчина заради розваги пройшла ДНК-текст, який допоміг поліції у розслідуванні справи майже 30-річної давнини. Виявилося, що її бабуся є матір’ю немовляти, якого знайшли мертвим у вигрібній ямі у 1997 році.