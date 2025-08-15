Була однією з перших "Бучанських відьом": на фронті загинула військова Наталія Ільницька

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула військовослужбовиця підрозділу "Ахіллес" Наталія Ільницька. Вона захищала Україну з 2022 року.

Про це повідомили виконувачка обов’язків міського голови Ірпеня Анжела Макеєва та Добровольче формування Бучанської міської територіальної громади №1.

Наталія Ільницька мешкала в Ірпені. У 2022 році вона стала однією з чотирьох бійчинь, які першими увійшли до мобільно-вогневої групи ППО "Бучанські відьми".

"Пліч-о-пліч із побратимами та посестрами вона стояла на сторожі неба Київщини, збиваючи ворожі дрони та рятуючи життя мирних жителів", – зазначили у Бучанському ДФТГ.

Наталія Ільницька була однією з перших у "Бучанських відьмах" Добровольці Бучі/Facebook

Згодом Наталія приєдналася до Сил територіальної оборони ЗСУ та пройшла військові навчання за кордоном.

Вона служила механіком 3-го відділення безпілотних авіаційних комплексів 2-го взводу 2-ї роти ударних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу "Ахіллес".

Наталія загинула 10 серпня в районі населеного пункту Рідкодуб, що на Донеччині, внаслідок артилерійського обстрілу. Їй було 47 років.

У захисниці залишилося двоє дітей і чоловік, який також служить у війську.

Нагадаємо, 7 серпня на фронті загинула бойова медикиня 3-ї штурмової бригади Марина Гриценко "Мері". У цивільному вона була головною зберігачкою фондів Чернігівського художнього музею та пластункою.