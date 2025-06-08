"Була однією з найкращих": на фронті загинула операторка FPV-дронів Катерина "Мяу" Троян

На Покровському напрямку Донеччини загинула військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, операторка FPV-дронів Катерина Троян із позивним "Мяу".

Трагічну звістку повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

До війська Катерина долучилася менше ніж два роки тому і виконувала бойові завдання в Курській області Росії, а також на Донеччині. За час служби Мяу успішно здійснила понад тисячу вильотів.

Олени Кондратюк розповіла, що тиждень тому відбулася фотовиставка "Жінки на захисті України". Під час заходу віцеспікерка із послом Валерієм Залужним та іншими колегами розповідали про героїзм Катерини представникам британського парламенту.

Захисниця загинула на Покровському напрямку у віці 32 років.

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Її побратим Сашко Шершун висловив співчуття з приводу смерті і поділився спогадами про Катерину.

"Кайфових людей стає все менше [...] Ми ніколи не бачили, як ти опускала руки. Ти ніколи не боялася питати і завжди була готова вчитися, навчити і допомогти.

Ти разом з нами переживала прильоти КАБів, "рівняння посадки" артою і мінометом, удари ворожих FPV. Ти була однією з кращих у своїй стихії", – розповів захисник.

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Побратим Катерини – Валентин Дембіцький – назвав свою посестру "одночасно хороброю людиною і тямущим воїном", з яким пережив багато російських атак і виконання складних завдань.

"Мяу прийшла на війну бути фахівцем у своїй справі, ми запамʼятаємо її як члена команди, якому було не все одно – найважливіша риса.

Мяу прийшла на війну бути рівною всім нам. Ми пізнали її як людину з відкритим серцем та відсутністю гордині, до неї можна було завжди звернутись за допомогою. [Для неї] не питанням було допомогти комусь з власного бажання, і головне жодна зарозумілість не заважала нашій посестрі самій звертатись за допомогою", – поділився спогадами воїн.

Знайомі Катерини відкрили збір на допомогу її родині.

Раніше на фронті загинула парамедикиня "Госпітальєрів" Марія-Христина Двойнік із позивним "Альпака". Дівчина отримала смертельне поранення під час виїзду на евакуацію.