"Був людиною-ураганом": на війні загинув імунолог і військовий Андрій Рибаков

На фронті загинув імунолог і молодший сержант Андрій Рибаков із позивним Fish. Навесні 2022 року він став добровольцем у лавах 207-го батальйону територіальної оборони Збройних сил.

Про трагічну звістку повідомив друг військового Олександр Коваль.

"Андрій – лікар, який пішов солдатом, щоб бути ближче до людей в окопах до кінця.

Неймовірна кількість спільних друзів та історій. Супер енергійна і різностороння людина. Музика, подорожі, медицина, війна – це все про нього. Дуже боляче", – йдеться в повідомленні Олександра.

У коментарі для "УП. Життя" він розповів, що вони познайомилися на одному із студентських заходів під час навчання в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.

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За його словами, в ті роки Андрій вирізнявся знаннями в музиці та добре володів англійською мовою.

"Він постійно наспівував якісь невідомі пісні невідомих гуртів і питав, як я їх не знаю. Він був людиною-ураганом", – поділився спогадами він.

Після здобуття освіти Андрій Рибаков працював у фармакологічній сфері, а також організовував публічні заходи для наукової спільноти.

За словами Олександра Коваля, Андрій добровільно вступив до лав війська навесні 2022 року – попри медичну освіту, він служив сержантом, адже "хотів бути ближче до побратимів".

Andrew Fish Rybakov/Facebook Natasha Khodos/Facebook Андрій Рибаков на публічному заході імунологів у 2019 році Yuriy Stepanovskyy/Facebook

У лавах 207-го батальйону територіальної оборони Fish обороняв країну на Курахівському напрямку, що на Донеччині.

"Іноді бували складні ситуації на фронті, але Андрій казав, що не відступить. Він був дуже відповідальним і хвилювався за своїх хлопців", – пригадує друг.

10 жовтня Андрій Рибаков святкував свій день народження на фронті. Тоді він розповів про службу у війську і відкрив збір на потреби батальйону.

"Мій третій день народження на війні. За ці 2,5 року днів мого народження стало значно більше. За ці 2,5 року в багатьох людей з’явилися другі дні народження також.

207-й на пекельних позиціях, але ми "тянем вожжи" . Ми втратили багатьох, але вбили більше", – написав тоді він.

Своїми спогадами про Андрія також поділився виконавчий директор Всеукраїнської асоціації дитячої імунології Юрій Степановський.

"Важка втрата… Андрій Рибаков був хорошою людиною і дуже багато зробив для розвитку імунології в Україні", – написав Юрій.

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Наталія Ходос зауважила, що Андрій був "братом, сином, другом, коханим, вченим, медиком і митцем".

"Режисер власного життя! Складна багатовимірна особистість з надзвичайно добрим серцем! Навіки живий у наших серцях, у нашій пам’яті. Дякую тобі за все!" – додала вона.

Знімками Андрія зі студентських років поділилася Ольга Алієвська.

"Я дуже хочу переміститися в якусь іншу реальність, в інший всесвіт, де ти поїхав на концерт Metallica, пишеш наукову роботу з гемофілії та готуєшся до лекції про космос. А ще говориш дуже кумедною італійською та кличеш мене "Оліч", – написала вона.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на фронті загинув 26-річний військовослужбовець Андрій Романюк, який у віці 16 років брав участь у Революції Гідності.