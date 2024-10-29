Долучився до війська в 2014-му: загинув учасник Майдану та військовий медик Антон Шевчук

Оновлено 30.10.24 о 13:10





Загинув військовий медик із позивним "Растішка" Антон Шевчук. Чоловік був активним учасником Революції Гідності і долучився до служби у війську в 2014 році.

Трагічну звістку повідомила українська поетка та військовослужбовиця Оксана Рубаняк.

"Добрий, щирий, простий і відкритий. Веселий і життєрадісний. Растішка…

Дякую, що був у моєму житті. За спільну службу за товариство. Дякую за тебе. Ти один з небагатьох, кого мені не вистачатиме", – написала бійчиня.

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Свої співчуття висловила лікарка та доцентка Івано-Франківського національного медичного університету Аліна Андріїв.

"На початку повномасштабного вторгнення Антон передзвонив і сказав, що все буде добре, якщо ми не віримо в єдиноріжків, то не означає, що вони в нас не вірять, а в нього є наклейка єдиноріжки.

Мені дуже дуже сумно… Антон Растішка, ти був справжнім другом, ти був справжнім", – написала медикиня.

У коментарі для “УП. Життя” Аліна Андріїв розповіла, що познайомилася з Антоном у навчальному закладі, де вони разом здобували медичну освіту.

“Це був один з найпозитивніших людей на курсі, я чекала, коли в нас були спільні лекції, щоб на перерві послухати цікаві історії”, – згадує вона.

Після закінчення навчання у 2021 році колишні студенти зібралися на зустріч випускників. Аліна згадує, що її переповнювала гордість, коли побачила Антона в парадній формі. Після зустрічі колишні однокурсники відновили спілкування.

“Він дуже часто телефонував ввечері, багато чого розказував, ніколи не жалівся, і ніколи не хизувався тим, що він на війні, хоча гордився цим.

Антон був надзвичайно позитивним, веселим і 100% оптимістом. І завжди в кінці розмови повторював: “Пам'ятай, що якийсь єдиноріжка в тебе вірить і в мене вірить…” – додала Аліна.

Лікарка Оксана Горальчук-Сокаль у своїх спогадах описала про Антона Шевчука як "людину з найбільшим серцем у світі".

В оперативному командуванні "Північ" розповідали, що на у 2013 році ще молодий лікар Антон Шевчук був активним учасником Революції Гідності. Чоловік приєднався до студентських акцій ще наприкінці листопада.

Протягом тривалого часу – до квітня 2014 року – Антон поєднував участь у протестах та обов’язки лікаря у Львівській обласній лікарні.

"Бажання приєднатися до протестних акцій посилювалося ще й тим, що старші колеги не відпустили мене в столицю під час Помаранчевої революції, бо вважали занадто молодим", – згадував лікар.

Антон Шевчук був переконаним, що має "потужні бунтарські гени", оскільки був нащадком українців, яких катували в таборах Сибіру, воїнів легіону Українських січових стрільців та Української повстанської армії.

Свій позивний чоловік отримав під час революції завдяки своїй кремезній статурі.

30 листопада чоловік став співорганізатором Першої сотні Майдану, яка згодом стала 42-ю сотнею "Львівська брама".

"Растішка" намагався долучитися до війська після початку вторгнення Росії, але не втрапив у першу хвилю мобілізації. Лише у травні 2014-го чоловік став до лав 25-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь".

Із серпня того року Антон служив у районі Дебальцевого. За час перебування в українському війську чоловік урятував чимало побратимів, очолюючи медичну роту 59-ї бригади та евакуаційно-сортувальне відділення.

Під час перших трьох років на фронті він двічі зазнав травмування, зокрема важкого ушкодження хребта. Однак після відновлення знову повертався до побратимів.

У 2018 році Антону Шевчуку присвоїли військове звання "капітан медичної служби".

У березні 2024 року військовий лікар відсвяткував весілля, узявши за дружину свою кохану Лілію.

"Залишайся таким же як ти є, такою ж чудовою та рідною людиною. Любов, підтримку та розуміння я не бажатиму. Я даруватиму тобі їх щодня!" – вітала з днем народження чоловіка у квітні 2024-го Лілія.

Раніше ми розповідали про загибель 24-річного українського артиста литовського театру Артема Колбасинського. Чоловік повернуся в Україну навесні 2022 року, аби долучитися до захисту держави.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар Аліни Андріїв.