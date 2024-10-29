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Долучився до війська в 2014-му: загинув учасник Майдану та військовий медик Антон Шевчук

Анна Коваленко — 29 жовтня, 18:31
Долучився до війська в 2014-му: загинув учасник Майдану та військовий медик Антон Шевчук
У 2018-му році Антону Шевчуку присвоїли військове звання "капітан медичної служби"
Denis Kurta/Facebook

Оновлено 30.10.24 о 13:10


Загинув військовий медик із позивним "Растішка" Антон Шевчук. Чоловік був активним учасником Революції Гідності і долучився до служби у війську в 2014 році.

Трагічну звістку повідомила українська поетка та військовослужбовиця Оксана Рубаняк.

"Добрий, щирий, простий і відкритий. Веселий і життєрадісний. Растішка…

Дякую, що був у моєму житті. За спільну службу за товариство. Дякую за тебе. Ти один з небагатьох, кого мені не вистачатиме", – написала бійчиня.

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Свої співчуття висловила лікарка та доцентка Івано-Франківського національного медичного університету Аліна Андріїв.

"На початку повномасштабного вторгнення Антон передзвонив і сказав, що все буде добре, якщо ми не віримо в єдиноріжків, то не означає, що вони в нас не вірять, а в нього є наклейка єдиноріжки.

Мені дуже дуже сумно… Антон Растішка, ти був справжнім другом, ти був справжнім", – написала медикиня.

У коментарі для “УП. Життя” Аліна Андріїв розповіла, що познайомилася з Антоном у навчальному закладі, де вони разом здобували медичну освіту.

“Це був один з найпозитивніших людей на курсі, я чекала, коли в нас були спільні лекції, щоб на перерві послухати цікаві історії”, – згадує вона.

Після закінчення навчання у 2021 році колишні студенти зібралися на зустріч випускників. Аліна згадує, що її переповнювала гордість, коли побачила Антона в парадній формі. Після зустрічі колишні однокурсники відновили спілкування.

“Він дуже часто телефонував ввечері, багато чого розказував, ніколи не жалівся, і ніколи не хизувався тим, що він на війні, хоча гордився цим.

Антон був надзвичайно позитивним, веселим і 100% оптимістом. І завжди в кінці розмови повторював: “Пам'ятай, що якийсь єдиноріжка в тебе вірить і в мене вірить…” – додала Аліна.

Лікарка Оксана Горальчук-Сокаль у своїх спогадах описала про Антона Шевчука як "людину з найбільшим серцем у світі".

В оперативному командуванні "Північ" розповідали, що на у 2013 році ще молодий лікар Антон Шевчук був активним учасником Революції Гідності. Чоловік приєднався до студентських акцій ще наприкінці листопада.

Протягом тривалого часу – до квітня 2014 року – Антон поєднував участь у протестах та обов’язки лікаря у Львівській обласній лікарні.

"Бажання приєднатися до протестних акцій посилювалося ще й тим, що старші колеги не відпустили мене в столицю під час Помаранчевої революції, бо вважали занадто молодим", – згадував лікар.

Антон Шевчук був переконаним, що має "потужні бунтарські гени", оскільки був нащадком українців, яких катували в таборах Сибіру, воїнів легіону Українських січових стрільців та Української повстанської армії.

Свій позивний чоловік отримав під час революції завдяки своїй кремезній статурі.

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30 листопада чоловік став співорганізатором Першої сотні Майдану, яка згодом стала 42-ю сотнею "Львівська брама".

"Растішка" намагався долучитися до війська після початку вторгнення Росії, але не втрапив у першу хвилю мобілізації. Лише у травні 2014-го чоловік став до лав 25-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь".

Із серпня того року Антон служив у районі Дебальцевого. За час перебування в українському війську чоловік урятував чимало побратимів, очолюючи медичну роту 59-ї бригади та евакуаційно-сортувальне відділення.

Під час перших трьох років на фронті він двічі зазнав травмування, зокрема важкого ушкодження хребта. Однак після відновлення знову повертався до побратимів.

У 2018 році Антону Шевчуку присвоїли військове звання "капітан медичної служби".

У березні 2024 року військовий лікар відсвяткував весілля, узявши за дружину свою кохану Лілію.

"Залишайся таким же як ти є, такою ж чудовою та рідною людиною. Любов, підтримку та розуміння я не бажатиму. Я даруватиму тобі їх щодня!" вітала з днем народження чоловіка у квітні 2024-го Лілія.

Раніше ми розповідали про загибель 24-річного українського артиста литовського театру Артема Колбасинського. Чоловік повернуся в Україну навесні 2022 року, аби долучитися до захисту держави.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар Аліни Андріїв.

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