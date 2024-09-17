"Був взірцем героїзму": на фронті загинув працівник університету Грінченка Антон Хаблов

У 2022 році Антон разом із побратимами звільняли від окупантів Донеччину

На фронті під час виконання бойового завдання загинув співробітник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка і боєць батальйону оперативного призначення Національної гвардії України імені генерала Кульчицького Антон Хаблов.

Його життя обірвалося 13 вересня, повідомили в університеті.

Там розповіли, що Антон вступив до вишу в 2009 році, тоді він став студентом спеціальності "Історія та археологія".

"Антон Хаблов був активним учасником студентських конкурсів і наукових конференцій, брав участь у Турнірі істориків, гідно представляючи нашу alma mater на Всеукраїнському рівні, був головою студентської ради тоді ще Інституту суспільства", – розповіли у виші.

Під час навчання в університеті хлопець долучився до студентів, які брали участь у Революції Гідності.

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Як згадують на Факультеті суспільно-гуманітарних наук вишу, тоді Антонові, як відміннику навчання та активному громадському діячеві, випала честь нести прапор університету.

Згодом він розповідав, що студенти не мали сумнівів щодо того, чи варто брати участь у протестах.

"У нас чудова молодь, дуже патріотична, проєвропейська. Тому всі розуміли, що на кону стоїть європейське майбутнє держави. За це треба виходити і боротися, навіть якщо ціною пролитої крові, як це сталося пізніше", – говорив він.

Після початку антитерористичної операції хлопець доєднався до лав Збройних сил. Пізніше – повернувся в стіни рідного університету, де продовжив працювати у відділі кадрів. У лютому 2022 році чоловік знову став на захист держави.

"Будемо відстрілюватися до останнього, що ж іще робити", – згадував він події перед початком повномасштабним вторгненням Антон.

У 2022 році хлопець воював у лавах батальйону Національної гвардії України імені генерала Кульчицького. На початку вересня 2022 року він разом із побратимами звільнив міста Озерне, Богородичне та Святогірськ на Донеччині.

"Від 24 лютого 2022 року і до останньої хвилини свого серцебиття він боровся за незалежність рідної Батьківщини, за волю, за мирне майбутнє своїх дітей та всіх дітей України.

Він був воїном! Мужнім, принциповим, відданим своїй справі, готовим допомогти побратимам, готовим захищати честь і гідність свого народу!" – зазначили в університеті Грінченка.

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