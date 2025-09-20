Був учасником Майдану та тренував ветеранів після поранень: на війні загинув Тарас Шпук
На фронті під час виконання бойового завдання загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим", діяч адаптивних видів спорту та військовослужбовець Тарас Шпук на позивний "Череп". Йому було 34 роки.
У фонді розповіли, що загиблий народився та виріс в Івано-Франківську. Тарас брав участь у Революції Гідності і вперше став на захист держави у 2014 році.
Захисник протягом багатьох років тренував учасників українських команд, які брали участь у змаганнях для ветеранів, що пережили поранення – Invictus Games (з англійської – Ігри нескорених) та Warrior Games. У фонді кажуть, що воїн був одним із рушіїв ветеранського спорту в Україну, тому його загибель – "величезна втрата" для цієї сфери.
"Тарас тягнув тему ветеранського спорту тоді, коли мало хто нею займався в країні, і якби вона операційно в ті давні роки не вистрілила, то не приїжджав би принц Гаррі до України і не було б цього всього", – додав директор фонду Тарас Чмут.
Якось у 2022 році він "ризикував собою", щоб вивезти спортивне обладнання української збірної в Invictus Games.
"У 2019-му зі Шпука та його великої віри у спільноту у фонді почалася системна робота з ветеранами й ветеранками. Завдяки Тарасу ми досі розвиваємо адаптивні види спорту", – додали у "Повернись живим".
Після лютого 2024 року Тарас долучився до забезпечення війська, а згодом долучився до одного зі спеціальних підрозділів.
"Тарас Шпук був воїном і загинув як воїн. Це перший співробітник "Повернись живим", який загинув під час бойових дій після початку повномасштабної війни.
Він пристрасно вірив в усе, що робив. А ми вірили в нього. Боляче й важко усій старій команді фонду, його друзям і тим, хто проживав з ним всі ці роки. Щиро кажучи, ми дуже чекали, коли ж Шпук виконає все, що планував, і повернеться назад в команду "Повернись живим", – поділився Тарас Чмут.
У фонді кажуть, що запам’ятають Тараса Шпука як "найщирішого серед людей".
Раніше під час виконання бойового завдання загинув співзасновник організації "Україна без тортур" та колишній представник омбудсмена в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін.