"Його життя було присвячене захисту прав людини": на фронті загинув активіст Олександр Гатіятуллін

Стало відомо про загибель на фронті співзасновника ГО “Україна без тортур” та представника Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи у 2019-2020 роках Олександра Гатіятулліна

16 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув співзасновник громадської організації "Україна без тортур" Олександр Гатіятуллін.

Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України.

Олександр був громадським монітором національного превентивного механізму та Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в місцях несвободи у 2019-2020 роках.

"Його життя було присвячене захисту прав людини та боротьбі за свободу і гідність. Під час повномасштабного вторгнення Росії Олександр став на захист країни та був нагороджений низкою відзнак. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника України і схиляємо голови у світлій пам'яті перед подвигом Олександра Гатіятулліна. Вічна слава Герою!", – зазначають у повідомленні.

До лав ЗСУ чоловік долучився у березні 2022 року, повідомляють у ГО "Україна без тортур", пройшовши шлях від солдата до старшого сержанта, від водія до командира пожежного взводу, від курсанта школи тактичної медицини до бойового медика:

"Олександр завжди прагнув більшого: бути корисним, відповідальним і надійним. Він був для побратимів опорою, прикладом відданості та людяності, мудрим порадником, який ніколи не залишав у біді", – йдеться у повідомленні.

Олександр виконував бойові завдання на Донецькому та Сумському напрямках. Був нагороджений пам’ятним знаком "43 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила", нагрудним знаком "Ветеран війни", медаллю "Хрест доблесті" Міністерства оборони України.

"Попри військову службу, навіть у короткі відпустки він знаходив час для громадської роботи — проводив тренінги, долучався до проєктів, допомагав команді, не відмовляв у пораді чи підтримці. Його щирість, чуйність, доброта та почуття гумору назавжди залишаться у наших серцях" – розповідають у ГО "Україна без тортур".

В Олександра Гатіятулліна залишилися дружина та дві доньки. Про час та місце поховання повідомлять завтра.

