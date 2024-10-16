На горі Піп Іван уже -6°C: рятувальники показали "морозне" фото

На горі Піп Іван у Карпатах уже намело снігу. Рятувальники зафіксували температуру повітря -6°C і західний вітер 10 м/с.

Фото зимової казки опублікували на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

"Вау! А на горі Піп Іван уже так по-зимовому. Станом на ранок хмарно, обмежена видимість…Одягайтеся тепліше, бо сьогодні вночі стане холодніше й в інших регіонах", – коментують у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 30 вересня у Карпатах випав перший сніг.

А 15 жовтня ДСНС закликала українців "милуватися красою через екрани телефонів" та відкласти походи в гори у звʼязку з погодними умовами.

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Раніше "УП. Життя" вже пояснювала, як ходити в гори взимку, коли погода сприятлива, та вберегтися від небезпек на шляху.