У Карпатах випав перший сніг

Гора Іван Піп розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей

У Карпатах на горі Іван Піп випав перший у цьому році сніг.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на ранок 30 вересня на горі Іван Піп туман. Температура повітря на вершині станом на 9:30 становила -5°С. Вітер північний зі швидкістю 20-22 м/с.

Гора Іван Піп розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона є однією з найвищих в Україні – її вершина сягає 2028,5 метрів у висоту.

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Наразі прикордонники обмежили відвідування туристичних маршрутів, що пролягають на цю гору.

Нагадаємо, що минулого року перший сніг у Карпатах випав 9 жовтня.

Раніше Український гідрометеорологічний центр пояснював, що близькі до історично максимальних, а подекуди й рекордні температури в Україні пов’язані зі змінами клімату.