У Карпатах випало до 13 сантиметрів снігу

Синоптики прогнозують морози в Карпатах цієї ночі

На високогір'ї Івано-Франківської області сніговий покрив подекуди досягає 13 сантиметрів.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, у Карпатах покрив снігу становить від 2 до 13 сантиметрів. При цьому на високогір'ї на ніч 2 жовтня прогнозують від -2 до 3°С, а вдень – від 8 до 13°С.

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"Уночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-3°С, вдень – 12-17°С", – зазначили фахівці.

У ДСНС закликали українців утриматися від походів до покращення погодних умов попри те, що рятувальники постійно патрулюють у горах.

ДСНС України/Telegram ДСНС України/Telegram

"Утримайтеся від виходів у високогір’я в період ускладнення погодних умов, наразі діє штормове попередження.

Враховуйте, що погода в горах змінюється декілька разів упродовж доби, тому обов’язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід", – застерігають у ДСНС Івано-Франківської області.

Нагадаємо, 30 вересня в українських Карпатах, зокрема на горі Піп Іван, випав перший сніг.

Раніше прикордонники показали знімки засніжених територій неподалік державного кордону.