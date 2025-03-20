Чи справді до України наближається чергова "брудна хмара"? Відповіли в Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі пояснили, чому інформація про "брудну хмару" не відповідає дійсності

Фахівці Українського гідрометеорологічного центру вкотре спростували інформацію про те, що Україну нібито наближення до території країни "брудної хмари". Напередодні деякі ЗМІ опублікували дані про наближення "загрози".

В Укргідрометцентрі заявили, що такі "погодні новини" "не мають жодного наукового підґрунтя".

"Автори матеріалів, не володіючи ані базовими знаннями про атмосферні процеси, ані розумінням принципів роботи прогнозних моделей, беруться самостійно "аналізувати" дані та робити суб’єктивні висновки.

Як наслідок, суспільство отримує викривлену картину реальності, що, особливо у воєнний час, лише посилює інформаційну напругу", – вважають в установі.

Там наголосили, що перевірену інформацію про прогнози та попередження щодо потенційних забруднень публікують на офіційних ресурсах Державної служби з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентру.

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Що не так із "наближенням брудної хмари"?

У новинах про потенційну "загрозу" посилаються на сервіс Ventusky. В Укргідрометцентрі пояснили, що ресурс використовує численні моделі та бази даних, які не враховують актуальну інформацію про Україну.

"Наприклад, для створення прогнозу забруднення повітря, моделі потрібно знати, де розташовані основні джерела викидів. Тому вона бере цю інформацію з глобальних баз даних (EDGAR, CAMS), до яких колись були внесені українські заводи, ТЕС та інші великі джерела забруднення", – додали фахівці установи.

Для формування прогнозів, цю інформацію поєднують із даними про атмосферні умови. Якщо присутній антициклон і немає вітру, ресурс передбачає накопичення забруднення, а за наявності опадів та вітру – його розсіювання.

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Оновлення баз інформації про джерела викидів проводять раз на декілька років, однак актуальну інформацію про Україну не вносили понад 11 років. Відтак для прогнозів ресурс послуговується даними про діяльність підприємств на території України, які вже не працюють, зокрема через руйнування внаслідок війни.

"Як видно на карті Ventusky, система досі вважає, що працюють "Азовсталь", Новокаховський електромашинобудівний завод та інші підприємства, які вже не функціонують. Саме біля них Ventusky прогнозує перевищення діоксиду сірки та азоту найближчими днями, хоча реальних джерел викидів там більше немає.

Подібна ситуація по всій Україні: багато підприємств знищені або зупинилися, але алгоритми цього не знають і продовжують показувати фіктивні викиди", – пояснили в Укргідрометцентрі.

Там додали, що актуальну інформацію про підприємства на території України, їхні потужності та типи викидів не вносять до глобальних баз з міркувань безпеки.

"Не довіряйте прогнозам забруднення з неофіційних джерел, таких як Ventusky. Це лише модель, а не реальні дані!" – закликали фахівці установи.

Чи варто очікувати накопичення забруднення повітря найближчими днями?

В Укргідрометцентрі повідомили, що найближчим часом на території країни зберігатимуться антициклонна погода – без опадів, зі слабким вітром та можливими температурними інверсіями.

Через це якість повітря може локально погіршуватися в містах через викиди транспорту та об'єкти промисловості.

"Однак це не має жодного стосунку до вигаданої "брудної хмари", – наголосили метеорологи.

Раніше фахівчиня Укргідрометцентру розповіла, що в науці не існує поняття "брудна хмара", а фахівці установи проводять моніторинг стану довкілля та завчасно попереджають про загрози.