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Куди не можна ходити в Карпатах? Перелік заборонених туристичних маршрутів

Анастасія Мосорко — 13 липня, 12:56
Куди не можна ходити в Карпатах? Перелік заборонених туристичних маршрутів
Популярні туристичні маршрути в Карпатах опинилися під забороною
Фото: Вікіпедії

Українські прикордонники розширили перелік туристичних маршрутів, відвідування яких тимчасово є обмеженим.

10 липня Державна прикордонна служба доповнила наказ, який вступив у дію ще 23 травня.

Так додаткові обмеження стосуються маршрутів у межах Зеленської та Білоберезької громад Верховинського району, що в Івано-Франківській області. Зокрема:

  • урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі;
  • полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка;
  • гори Чавчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в;
  • озеро Марічайка;
  • Кривопільський перевал.
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Прикордонники заборонили під'їжджати до кордону ближче ніж на 5 кілометрів без спеціального дозволу, зупинятися в прикордонній зоні без поважних причин на понад 20 хвилин і їздити шляхами, відсутніми в реєстрі автомобільних доріг.

Обмеження для туристів на Буковині

У Чернівецькій області від травня 2024 року діє заборона на відвідування таких туристичних місць:

  • радіолокаційна станція Памір;
  • водоспад Чемернарський Нижній Гук (село Долішній Шепіт);
  • центр відновлення зубрів природного парку Вижницький (селище Берегомет);
  • музей-садиба Ольги Кобилянської (село Димка);
  • печера Попелюшка або імені Емілія Раковіце (село Подвірне);
  • Романковецький парк поміщика Балонеску (село Романківці);
  • музей гончарства (село Коболчин).

Обмеження для туристів на Закарпатті

Закарпатцям та гостям регіону теж обмежили відвідування окремих ділянок туристичних маршрутів у період дії воєнного стану. Зокрема, йдеться про заборону відвідувати:

  • Закарпатський туристичний шлях у точках: перехід Убля / Малий Березний – смт Великий Березний – ур. Явірник – с. Сіль – ур. Княгиня – с. Стужиця – с. Загорб – г. Черемха – с. Лубня – г. Плішка – с. Верховина-Бистра – пер. Ужоцький; г. Стіг – г. Межипотоки – г. Піп Іван; Мармароський – пол. Лисича – с. Ділове;
  • із с. Ділового до г. Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
  • до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
  • до мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;
  • с. Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;
  • ур. Бистрий – лісовий будинок – Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;
  • с. Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.

Раніше "УП. Життя" зібрала 18 напрямів, де можна відпочити та пізнати красу українських Карпат лише за вихідні, або ж залишитися на довше.

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