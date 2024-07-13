Куди не можна ходити в Карпатах? Перелік заборонених туристичних маршрутів
Українські прикордонники розширили перелік туристичних маршрутів, відвідування яких тимчасово є обмеженим.
10 липня Державна прикордонна служба доповнила наказ, який вступив у дію ще 23 травня.
Так додаткові обмеження стосуються маршрутів у межах Зеленської та Білоберезької громад Верховинського району, що в Івано-Франківській області. Зокрема:
- урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі;
- полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка;
- гори Чавчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в;
- озеро Марічайка;
- Кривопільський перевал.
Прикордонники заборонили під'їжджати до кордону ближче ніж на 5 кілометрів без спеціального дозволу, зупинятися в прикордонній зоні без поважних причин на понад 20 хвилин і їздити шляхами, відсутніми в реєстрі автомобільних доріг.
Обмеження для туристів на Буковині
У Чернівецькій області від травня 2024 року діє заборона на відвідування таких туристичних місць:
- радіолокаційна станція Памір;
- водоспад Чемернарський Нижній Гук (село Долішній Шепіт);
- центр відновлення зубрів природного парку Вижницький (селище Берегомет);
- музей-садиба Ольги Кобилянської (село Димка);
- печера Попелюшка або імені Емілія Раковіце (село Подвірне);
- Романковецький парк поміщика Балонеску (село Романківці);
- музей гончарства (село Коболчин).
Обмеження для туристів на Закарпатті
Закарпатцям та гостям регіону теж обмежили відвідування окремих ділянок туристичних маршрутів у період дії воєнного стану. Зокрема, йдеться про заборону відвідувати:
- Закарпатський туристичний шлях у точках: перехід Убля / Малий Березний – смт Великий Березний – ур. Явірник – с. Сіль – ур. Княгиня – с. Стужиця – с. Загорб – г. Черемха – с. Лубня – г. Плішка – с. Верховина-Бистра – пер. Ужоцький; г. Стіг – г. Межипотоки – г. Піп Іван; Мармароський – пол. Лисича – с. Ділове;
- із с. Ділового до г. Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
- до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;
- до мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;
- с. Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;
- ур. Бистрий – лісовий будинок – Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;
- с. Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.
Раніше "УП. Життя" зібрала 18 напрямів, де можна відпочити та пізнати красу українських Карпат лише за вихідні, або ж залишитися на довше.