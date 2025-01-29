Під час окупації впроваджувала освітні стандарти РФ: на Харківщині оголосили підозру вчительці ліцею

На Харківщині повідомили про підозру 32-річній жінці, яка під час окупації села Новоєгорівка очолила місцевий ліцей та впроваджувала в ньому освітні стандарти РФ.

До окупації підозрювана працювала вчителькою інформатики у Мечниківському ліцеї Дворічанської селищної ради, повідомили у поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, жінка співпрацювала з ворогом та добровільно обійняла посаду виконуючої обов’язків директора ліцею.

"На посаді фігурантка впроваджувала стандарти освіти держави-агресора у вказаному навчальному закладі. Повідомила вчителям про необхідність проходження курсів підвищення кваліфікації на території РФ та поступове впровадження стандартів російської освіти і російської мови", – розповіли харківські поліцейські.

Окрім того, освітянка давала вказівки вилучити з бібліотеки українські підручники та забезпечувала навчальний заклад підручниками видавництва країни-агресорки.

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Жінка агітувала місцевих мешканців зараховувати дітей до ліцею на навчання за стандартами Російської Федерації.

1 вересня 2022 року вона організувала проведення свята "День знаний", під час якого одинадцятикласники урочисто підняли російський прапор.

Вчительці заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України викрила освітянку-колаборантку, яка розробляла кремлівські "методички" для вчителів місцевих шкіл та вимагала переходу на російські стандарти освіти.