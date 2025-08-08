На Харківщині 49-річний чоловік під час косіння трави підірвався на протипіхотній міні

У Чугуївському районі Харківщини внаслідок детонації, ймовірно, протипіхотної міни постраждав 49-річний місцевий мешканець. На вибуховий предмет він натрапив під час косіння трави.

Чоловіка доставили до медичного закладу з травмами обличчя, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Фахівці припускають, що він отримав травми через вибух протипіхотної фугасної міни радянського виробництва "Пелюстка", яка діє від натиску. Вибухонебезпечний предмет вважають особливо небезпечним – він розрахований на ураження нижньої частини ноги.

У ДСНС пояснюють, що для детонації достатньо докласти невелике зусилля – орієнтовано від кількох кілограмів. Міну непросто виявити, оскільки вона зазвичай має зелений або оливковий колір.

У випадку знайдення сапери знищують припас на місці, не вилучаючи його. Працівники служби закликали українців до обережності.

"Звертаємось до громадян з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Ці території забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не розірвались, протипіхотними й протитанковими мінами", – застерегли рятувальники.

У випадку виявлення підозрілих або невідомих предметів слід негайно повідомити про це надзвичайників або поліцію за номерами 101 та 102. У ДСНС закликають не наближатися до таких предметів чи намагатися їх перемістити.

"Дотримання правил безпеки може врятувати життя!" – наголосили надзвичайники.

Раніше на Миколаївщині 41-річна жінка принесла на подвір’я сусідів боєприпас. Через детонацію гранати загинув трирічний хлопчик і сама місцева мешканка.