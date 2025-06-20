На Харківщині 42-річна жінка побила двох підлітків: поліція розслідує інцидент

На Харківщині поліція розслідує побиття двох підлітків

У місті Зміїв на Харківщині 42-річна місцева мешканка побила двох підлітків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Харківській області.

За даними правоохоронців, 19 червня до них надійшло повідомлення з місцевого медичного закладу – по допомогу звернулись батьки двох хлопців, яким 12 та 13 років. Підлітки отримали тілесні ушкодження.

"Діти пояснили, що їх побила 42-річна місцева мешканка на дитячому майданчику біля багатоповерхівки у місті Зміїв. Того ж дня батьки звернулися з відповідною заявою до поліції", – розповіли правоохоронці.

У коментарі для "УП. Життя" речниця поліції Харківщини Альона Соболевська розповіла, що мотивом для побиття хлопців став конфлікт між дитиною нападниці та постраждалими.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітніх і розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі жінку не затримували. Призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості спричинених неповнолітнім тілесних ушкоджень.

Раніше у Тернополі група підлітків побила 14-річну дівчину.