У Києві 16-річний підліток побив безпритульного, з яким випивав: потерпілий помер у лікарні

У Києві 16-річний підліток дерев'яною палицею побив безпритульного чоловіка, з яким раніше розпивав алкоголь. Потерпілий помер у лікарні, а його кривдник отримав підозру.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та столичній поліції.

Фото: Поліція Києва Фото: Поліція Києва

Правоохоронці встановили, що 16-річний киянин поблизу одного зі столичних супермаркетів познайомився з безпритульним чоловіком. Разом вони розпивали алкогольні напої.

Згодом між підлітком та 40-річним чоловіком виник конфлікт. Юнак накинувся на безпритульного, завдавши 40 ударів дерев’яною палицею по голові та тілу.

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"Після скоєного хлопець втік із місця вчинення злочину, а медики госпіталізували потерпілого, однак той, не опритомнівши, помер у лікарні", – додали поліціянти.

Правоохоронці затримали підлітка та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Під час обшуку в підозрюваного знайшли та вилучили мобільні телефони та одяг зі слідами крові.

Хлопцеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, в Калуші на Прикарпатті підлітки викинули кота з вікна третього поверху. Поліціянти шукають винуватців.