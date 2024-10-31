На Харківщині померла дівчина, яку побив, зґвалтував і намагався спалити 17-річний сусід

На Харківщині після більш ніж десяти днів боротьби за життя в реанімації померла 15-річна дівчина, яку побив, зґвалтував та намагався спалити 17-річний сусід.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Трагедія сталася, коли дівчина поверталася з дня народження з сусіднього села разом із підозрюваним. Після закінчення свята друзі підвезли їх обох додому й висадили на перехресті. Далі підлітки пішли пішки.

За попередніми даними слідства, юнак почав домагатися дівчини, а коли вона відмовила, напав на неї. Підозрюваний завдавав шість ударів цеглиною по голові, намагався задушити, зґвалтував, а потім облив дизельним паливом і намагався підпалити дівчину на городі.

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Коли одяг на дівчині зайнявся, він вирішив не чекати, поки згорить тіло, й пішов у будинок. Там юнак перевдягнувся, сховав свої речі за тумбочку та заснув.

Розповсюдження полум’я зупинив дощ. Непритомну дівчину, від якої йде дим, помітив сусід, коли йшов до туалету. Він одразу впізнав школярку та покликав її матір.

Дівчину знайшли живою, але з численними важкими травмами, та одразу госпіталізували. Медики робили все можливе, але врятувати її не вдалося, кажуть у поліції.

Підозрюваного затримали, нині він перебуває під вартою. Через смерть дівчини йому буде інкриміновано умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За словами начальника слідчого управління, хлопець не може пояснити, навіщо зробив це зі школяркою.

Юнак живе удвох із батьком. Той працює охоронцем й у ніч скоєння злочину був на зміні. Матір покинула родину, коли хлопцю було 7 років. Родичі стверджують, це було для нього травмою.

Як стверджує Сергій Болвінов, це не перший випадок агресії від хлопця. Одного разу він вдарив скляною пляшкою по голові власну бабусю.