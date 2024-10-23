МОУ: Підозрюваним у груповому зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті відмовили у мобілізації

ТЦК відмовив підозрюваним у мобілізації через наявність інформації про можливу причетність до кримінальної справи

Підозрюваним у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті відмовили в мобілізації до лав Збройних сил.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

В оборонному відомстві відреагували на заяву юридичної компанії "Міллер". Адвокати потерпілої стверджували, що обвинувачені, яким нещодавно виповнилося 18 років, намагаються уникнути правосуддя через мобілізацію, адже вона може зупинити судовий процес на невизначений термін.

Юристи також зазначили, що за три роки після злочину свідки починають забувати важливі деталі, що може вплинути на справедливий розгляд справи.

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Міністерство оборони повідомило, що попри звернення підозрюваних для проходження служби за контрактом, ТЦК відмовив їм у мобілізації через наявність інформації про можливу причетність до кримінальної справи.

Адвокати потерпілої заявляли, що Обухівський РТЦК у Київській області нібито допомагав двом підозрюваним уникнути правосуддя через мобілізацію. Для перевірки дій Обухівського ТЦК Міноборони направило інспекцію. Якщо будуть виявлені порушення, матеріали передадуть до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року троє підлітків у селі Верхні Ворота, що на Закарпатті, зґвалтували 14-річну дівчину, яка прийшла на запрошення одного з них у підвал.

Там, аби постраждала не чинила опір, один з юнаків вдарив її у живіт, після чого інший підліток нахилив неповнолітню та стиснув її голову між своїми ногами. Після того, як хлопці зняли з дівчини одяг, вони по черзі її зґвалтували.

Юнаки фіксували процес злочину на камеру. Згодом зловмисники розповсюдили відео серед учнів місцевої школи.