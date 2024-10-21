Вдарив, зґвалтував і намагався спалити: на Харківщині 17-річний односелець напав на школярку

На Харківщині 17-річний хлопець напав на 15-річну школярку: він вдарив її по голові цеглою, зґвалтував та намагався спалити. Дівчину буквально врятував дощ, який не дав їй згоріти до того, як її помітив сусід.

За скоєне хлопцю загрожує довічне ув’язнення, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, затриманий є першокурсником коледжу. В день злочину у спільній компанії вони разом із постраждалою святкували день народження, під час якого випивали. Це відбувалося у сусідньому селі.

Після закінчення свята друзі підвезли їх обох додому й висадили на перехресті. Далі підлітки пішли пішки.

Затриманий підліток Сергій Болвінов/Facebook

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Підійшовши до свого будинку, юнак попросив дівчину допомогти відчинити двері, заманив її додому та почав чіплятися.

Школярка відмовила, вирвалася та побігла на вулицю. Тоді хлопець наздогнав постраждалу й завдав їй шість ударів цеглиною по голові. Дівчина втратила свідомість, після чого підліток потягнув її з подвір’я на город.

Він зупинився біля огорожі та зґвалтував непритомну школярку. Потім хлопець спробував її задушити руками, однак у нього це не вийшло.

Тоді юнак вирішив спалити дівчину. Він дотягнув її на город та облив дизельним пальним. У той час як раз йшов дощ, через що не хотіла працювати запальничка. Хлопцю довелося йти за сірниками.

Коли одяг на дівчині все ж зайнявся, він вирішив не чекати, поки згорить тіло, й пішов у будинок. Там юнак перевдягнувся, сховав свої речі за тумбочку та заснув.

Непритомну дівчину, від якої йде дим, помітив сусід, коли йшов до туалету. Він одразу впізнав школярку та покликав її матір.

Фото з місця злочину Сергій Болвінов/Facebook

"Саме дощ і врятував життя – він не загасив полум’я повністю, але й не дав дитині згоріти", – зазначив Болвінов.

За його словами, хлопець не може пояснити, навіщо зробив це зі школяркою.

"Він розповів всі деталі, але пояснення звірячої жорстокості немає", – каже начальника слідчого управління.

Юнак живе удвох із батьком. Той працює охоронцем й у ніч скоєння злочину був на зміні. Матір покинула родину, коли хлопцю було 7 років. Родичі стверджують, це було для нього травмою.

На початку російського вторгнення підліток пережив окупацію. На думку батька, це теж вплинуло на його психіку.

Як стверджує Сергій Болвінов, це не перший випадок агресії від хлопця. Одного разу він вдарив скляною пляшкою по голові власну бабусю.

Наразі стан постраждалої важкий, вона перебуває у реанімації. Дівчина обгоріла та отримала сильні травми. Медики борються за її життя.

Школярка – найстарша дитина в багатодітній родині. Її батько помер, тому мама виховує чотирьох дітей самотужки.

"Хлопцеві вже повідомили про підозру, він затриманий. Йому загрожує довічне ув'язнення – інкримінуємо вбивство, поєднане зі зґвалтуванням.

Завтра суд обиратиме йому запобіжний захід, клопочемо про тримання під вартою без застави", – зауважив Болвінов.

Нагадаємо, на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну подругу, яка прийшла на запрошення одного з них у підвал. Юнаки силою утримували постраждалу та фіксували процес злочину на камеру. У 2023 році суд присудив злочинцям умовний термін.

Однак вирок оскаржили вирок. Судовий процес триває й досі.