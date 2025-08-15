На Харківщині директора санаторію підозрюють у розкраданні майже 80 млн грн на фіктивній реабілітації

На Харківщині директора санаторію підозрюють у розкраданні майже 80 млн грн

Директора санаторію на Харківщині звинувачують у розкраданні майже 80 мільйонів гривень бюджетних коштів на фіктивній реабілітації.

Пацієнти отримували формальні процедури, за які їм часто доводилося доплачувати, повідомили у Національній поліції України.

Як встановили правоохоронці, директор санаторію не мав достатньої кількості кваліфікованих фахівців і необхідного обладнання для проведення реабілітації, однак уклав договір з Національною службою здоров’я України на понад 122 мільйони гривень.

Пацієнти мали отримувати повний комплекс реабілітаційних послуг, натомість все зводилося до поселення у заклад і формального проведення процедур, часто – за додаткову оплату.

Правоохоронці встановили, що до електронної системи охорони здоров’я вносили неправдиві дані, а кількість процедур завищували у десятки разів. Це дозволяло зловмиснику щомісяця отримувати мільйонні суми бюджетних перерахувань.

З лютого по вересень 2023 року на рахунок санаторію надійшло понад 78,7 мільйона гривень. Гроші витрачали на власні потреби, зарплати, премії та дивіденди.

Тим часом пацієнти у відгуках скаржилися на відсутність прибирання, погане харчування, несправні ліфти, холод у кімнатах і відсутність реальної реабілітації.

Слідчі повідомили директору санаторію про підозру у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем – частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та перевіряють причетність посадових осіб, які підписували документи з неправдивими даними.

Раніше в Україні викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами – учасники злочинної групи здійснювали махінації з публічними закупівлями медобладнання для Національного інституту раку (НІР). Таким чином вони вкрали понад 231 мільйон гривень.