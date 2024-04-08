Росіяни знищили більше 60 тисяч гектарів українського лісу – NGL.media

НПП "Святі гори" у травні 2023 року – уже після деокупації у жовтні 2022-го. Після обстрілів російської армії вціліло не більше 20% лісу

Україна втратила на окупованих територіях орієнтовно 60 тисяч гектарів лісу. Його сукупна вартість – понад 14 мільярдів гривень.

Такі підрахунки оприлюднив Незалежний антикорупційний центр NGL.media. Для розрахунку шкоди там використали супутникові знімки.

За даними журналістів, у Донецькій області було знищено 80% унікальної екосистеми національного природного парку "Святі гори". На Харківщині замінована або пошкоджена пожежами майже половина лісів. На Херсонщині серйозно постраждали від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС майже 55 тисяч гектарів лісів.

Дозвіл на вирубку лісів без будь-яких обмежень міністр оборони РФ Сергій Шойгу попросив ще 4 квітня 2022 року. Відтоді частину лісів Луганської, Донецької, Харківської та Херсонської областей росіяни використовують для спорудження бліндажів та інших захисних укріплень.

Деревину окупанти також відкрито виставляють на продаж. Автори розслідування наводять докази розгортання окупантами мобільних лісопильних комплексів в українських лісах.

Значної шкоди екосистеми зазнали і самі бойові дії та пожежі.

"По центру знищеного лісу ми бачимо світлу витягнуту пляму – це лінія фронту, зокрема окопи і сліди воронок від вибухів та обстрілів з обох сторін. Сірі плями – це стовбури дерев, які згоріли чи обстріляні.

Соснові ліси захищають наших військових від уламків снарядів, але втрачають крони і після цього вже не можуть відновитися, стають схожими на "сірники", які стирчать зі землі. Світла територія демонструє нам розбиті піски, де повністю знищений сосновий ліс", – описує стан лісів Володимир Яроцький, науковий співробітник Національного природного парку "Кремінські ліси".

Втрата значної частини лісів в окремих регіонах матиме довгострокові наслідки, вважають експерти. Негативний вплив торкнеться збереження біорізноманіття, водних ресурсів, а також регулювання клімату.

Раніше ми писали про загибель десятків китоподібних унаслідок воєнних дій.

Анна Коваленко, "УП. Життя"