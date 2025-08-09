На Харківщині затримали зловмисників, які зґвалтували 14-річного підлітка та зняли це на відео

На Харківщині двоє юнаків 15 та 20 років примусили підлітка до дій сексуального характеру та зняли це на відео. Обох кривдників затримали – їм повідомили про підозри.

Правоохоронці дізналися про інцидент із соцмереж, де поширювали ролик з ознаками насильства.

Про це розповіли в Головному управлінні національної поліції Харківської області.

Поліціянти встановили учасників відео. Виявилося, що один зі знайомих постраждалого застосовував фізичний тиск, а інший фільмував процес знущання. Разом вони примусили 14-річного хлопця до дій сексуального характеру.

15-річному зловмиснику повідомили про підозру за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу – зґвалтування. Іншому, крім зґвалтування, інкримінують катування (частина 1 статті 127), а також виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії (частина 3 статті 301-1).

Обом кривдникам підлітка суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Поліція закликає громадян не замовчувати випадки сексуального насильства. Якщо вам відомо про подібні факти або ви самі стали жертвою - негайно звертайтесь до правоохоронних органів", – наголосили правоохоронці.

Раніше на Закарпатті четверо підлітків віком від 13 до 17 років напали на 47-річну жінку, яку зустріли на вулиці, пограбували та зґвалтували її. Зловмисників знайшли правоохоронці.