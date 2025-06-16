На Закарпатті затримали двох молодиків, яких підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини

На Закарпатті двох хлопців підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

На Закарпатті поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Закарпатській області.

Як розповіли правоохоронці, 15 червня до одного з районних відділів поліції звернулася 15-річна місцева мешканка, яка розповіла, що кілька днів тому її зґвалтували двоє хлопців.

"Поліцейські провели ряд першочергових слідчих дій і в результаті зʼясували, що подія трапилася у ніч на 5 червня.

За словами потерпілої, того вечора зловмисники погрожували їй та силоміць затягнули до помешкання одного із фігурантів. Там вони разом розпивали алкогольні напої, а надалі, скориставшись безпорадним станом неповнолітньої, зловмисники зґвалтували її", – зазначили у поліції Закарпаття.

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З’ясувалося, що до злочину причетні 18-річний юнак і 29-річний чоловік. Їх оперативно розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині засудили 57-річного чоловіка, який систематично ґвалтував 13-річну онуку.