Організувала День знань під прапором РФ: на Харківщині викрили освітянку, яка перейшла на бік ворога

На Харківщині викрили освітянку, яка під час окупації перейшла на бік ворога і очолила філіал Дворічанського ліцею при так званій російській цивільній адміністрації.

"Директорці" закладу освіти інкримінують колабораційну діяльність, повідомили в обласній прокуратурі та Головному управлінні Національної поліції Харківщині.

Правоохоронці встановили, що окупаційна влада призначила жінку на посаду виконувачки обов'язків завідувачки філіалу місцевого ліцею. Відтак вона керувала закладом освіти, впроваджуючи стандарти Росії.

Зокрема "директорка" повідомила підлеглим про нові правила роботи, залучала персонал серед людей, готових працювати на таких умовах.

Також освітянка брала участь у нарадах окупаційної адміністрації, займалася прийняттям заяв від батьків учнів і провела збори, під час яких агітувала віддавати дітей на навчання до окупаційної школи.

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Під час розслідування з'ясувалося, що "очільниця" закладу одержала підручники, видані в РФ, і забезпечила вилучення з бібліотеки українських книжок.

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"[Вона] також встигла організувати свято Першого вересня з підняттям прапора РФ", – розповіли в прокуратурі.

За даними правоохоронців, після деокупації частини Харківщини освітянка переїхала на територію іншого району, аби уникнути відповідальності.

На початку березня 2025 року вона отримала підозру за частиною третьою статті 111-1 Кримінального кодексу – колабораційна діяльність. Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше правоохоронці викрили "директорів" восьми шкіл із Запорізької та Херсонської областей, які в окупації впроваджували освіту за стандартами Росії.