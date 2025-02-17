На Херсонщині троє "освітян" вивезли дітей в окупацію та готували до служби в армії РФ: їм повідомили про підозру

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру трьом "освітянам" з Херсона, які вивезли шістьох українських дітей до тимчасово окупованих територій.

За даними слідства, підозрювані змушували підлітків змінити громадянство на російське та переконували служити в армії РФ, розповідають в Офісі Генпрокурора.

"Двом жінкам та чоловіку інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Одній із жінок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані обійняли посади керівника, заступника та вихователя у створеному окупаційною владою так званому "Херсонському професійному училищі №2". Одна з фігуранток раніше працювала у цьому закладі.

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7 жовтня 2022 року троє псевдоосвітян, змовившись з окупантами, організували вивезення 6 неповнолітніх вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у селі Степанівка Херсонської області.

Дітей перемістили до тимчасово окупованого Криму та утримували без законних представників.

При цьому їм погрожували та казали, що це короткострокова поїздка для відпочинку.

Офіс Генпрокурора

Протягом шести місяців викрадених дітей переміщували окупованою територією, змушували навчатися за програмами РФ, а також цілеспрямовано готували до служби в російській армії.

Підліткам насильно видали російські паспорти, а одному – навіть вручили повістку для служби в армії.

"Лише завдяки міжнародним та волонтерським організаціям вдалося врятувати двох дітей. Доля ще чотирьох – досі невідома", – кажуть в Офісі Генпрокурора.

Справу трьох "освітян" розслідує Головне слідче управління СБУ.

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Нагадаємо, у січні 2025 року правоохоронці повідомили про підозру директорам 8 шкіл із Запорізької та Херсонської областей, які в окупації добровільно перейшли на бік ворога та отримали керівні посади.