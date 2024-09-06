На окупованій Херсонщині росіяни шукали у ґаджетах місцевих застосунки для навчання в українських школах

На окупованій частині Херсонщини озброєні російські військові напередодні початку нового навчального року провели перевірки родин, які виховують дітей шкільного віку.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

За його словами, колаборанти у супроводі військових приходили додому до українських сімей і намагалися примусити дітей відвідувати школи, в яких запровадили російську навчальну програму. Дорослим погрожували позбавленням батьківських прав у випадку відмови.

Крім того, вони перевіряли їхні ґаджети на наявність застосунків, які можуть використовувати для дистанційного відвідування занять в українських навчальних закладах.

Також російські окупанти продовжують насаджувати власну систему освіти, якою поширюють антиукраїнську пропаганду.

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"В освітніх закладах дітям продовжують промивати мізки російською пропагандою, змушують писати листи учасникам так званої "СВО", завозять підручники з переписаною історією, проводять заняття з військової підготовки", – зауважує він.

Загалом ситуація в окупованих громадах, говорить Олександр Прокудін, залишається "вкрай складною" – місцевим бракує ліків та продуктів харчування задовільної якості.

Херсонська ОВА отримує повідомлення про відмову надавати екстрену медичну допомогу, якщо українці в окупації не отримали паспорти російського зразка.

"Швидка відмовляється приїжджати на екстрені виклики, якщо в людини немає паспорта РФ, а також так званого "медичного страхування".

Пожежна допомога ігнорує виклики – місцеві ліквідують пожежі здебільшого власними силами", – розповідає очільник Херсонської ОВА.

Крім того, без російського паспорта місцеві не можуть вільно пересуватися, мають складнощі з пошуком роботи та ризикують бути позбавленими батьківських прав.

Раніше ми розповідали, як на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують ще більше мілітаризувати освіту, залучивши "казаків" до шкільних занять.