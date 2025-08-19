Зґвалтував малолітню, а потім погрожував її вбити: на Хмельниччині судитимуть 19-річного юнака

На Хмельниччині судитимуть 19-річного хлопця, який зґвалтував малолітню дівчину, завдав їй тілесних ушкоджень та погрожував вбивством.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, повідомляють поліція Хмельницької області та обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом 2024-2025 років обвинувачений мав статеві стосунки з 13-річною дівчиною, зокрема без її добровільної згоди.

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, хлопець під час сварки побив дівчину, а потім із шумовим автоматом в руках погрожував вбити її саму та її матір.

З’ясувалося, що його раніше вже притягували до кримінальної відповідальності – чоловік має судимість за незаконне поводження зі зброєю та чинив злочини під час іспитового терміну.

Правоохоронці затримали зловмисника та провели досудове розслідування за фактами зґвалтування, вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14-річного віку, нанесення легких тілесних ушкоджень та погрози вбивством.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення або позбавлення волі на 15 років.

