Погрожував розправою: у Києві чоловіка судитимуть за фізичне насильство щодо вітчима

Киянина покарають за домашнє насильство над вітчимом

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловіку, який вчиняв домашнє насильство над вітчимом і не виправився після заборонного припису суду.

Чоловік систематично погрожував фізичною розправою своєму вітчиму, принижував та кидався з кулаками на нього, повідомляє поліція Києва.

"В лютому поточного року до Шевченківського управління поліції із заявою звернувся місцевий мешканець, та повідомив, що його пасинок за місцем спільного проживання вчиняє відносно нього домашнє насильство.

На місце події оперативно виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству, яка задокументувала правопорушення", – розповіла слідча Шевченківського управління поліції Любов Єчина.

Виявилося, що насильство було систематичним. Спочатку на кривдника складали протоколи за статтею 173-2 КУпАП, і Шевченківський районний суд визнав його винним.

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Суд виніс термінові заборонні приписи та направив чоловіка на проходження 3-місячної програми для кривдників. Однак попри профілактичну роботу його поведінка в сім’ї не змінилася.

Тому згодом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу ("домашнє насильство").

42-річний киянин раніше уже був судимий. Тепер йому загрожує до 2 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Києві покарали жінку, яка вчиняла насильство над 74-річною матір’ю та не захотіла пройти програму для кривдників.