"Серце не витримало шоку": на Київщині через атаку РФ у притулку для тварин померло лосеня

У Центрі порятунку диких тварин на Київщині через масований російський обстріл померло лосеня, яке раніше врятували волонтери.

Тварина, що мала травми після нападу собак, не пережила стресу під час атаки РФ, розповіли працівники закладу.

Під час обстрілу в ніч на 23 червня в Центрі вибуховою хвилею повибивало вікна. Це налякало тварин у закладі, які побилися об решітки вольєрів. Також через стрес померло лосеня, яке лікували волонтери.

"Наше травмоване маля, яке отримало свій другий шанс і разом з нами відчайдушно боролося за життя, не пережило чергової пекельної ночі [...]

Сердечко нашого лосеняти не витримало шоку і зупинилося", – поділилися працівники Центру.

РЕКЛАМА:

7 червня на Київщині собаки напали на лосицю із трьома її малятами. Найсильніше лосеня разом із мамою змогло втекти, а двох інших врятували небайдужі місцеві. Через сильні травми одна тварина загинула, а іншу – забрали працівники Центру.

Лосеня перебувало у важкому стані, попри те, що на його тілі не було укусів, воно зазнало сильного удару по правому боці тіла. За словами волонтерів, самець тримався за життя завдяки крапельницям, які йому ставили кожні дві години, і примусовому годуванню.

Фахівці розповідали, що найбільшою проблемою зі здоров’ям лосеняти була відсутність нормальної роботи шлунково-кишкового тракту і те, що в його крові не вдавалося стабілізувати рівень глюкози та мікроелементів.

Волонтери пояснювали, що часті проблеми з роботою шлункового тракту пов’язані з неправильним годуванням та людським втручанням у життя диких тварин.

Через 12 днів у Центрі стан дикої тварини не покращувався, хоча завдяки медикаментозній підтримці вона й почала потрохи ходити.

Нагадаємо, у Києві з-під завалів будинку витягнули кота, який провів там понад десять годин.