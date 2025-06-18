"Не витримала обстрілу": в притулку на Київщині від стресу померла собака Голді

У Гостомелі на Київщині через сильний стрес під час масованого російського обстрілу померла собака Голді. Тварина проживала в одному з приватних притулків і була його амбасадоркою.

Про це повідомили працівники звіринця.

Вони розповіли, що собака "не витримала чергового обстрілу", під час якого дуже налякалася, втратила свідомість і померла. Ймовірно, у тварини зупинилося серце.

"Ви точно її памʼятаєте: Голді була амбасадоркою нашого притулку. Промінчиком, який зустрічав і проводжав гостей. Тією собачкою, яка завжди радувала своєю присутністю та лагідним ставленням до відвідувачів", – поділилися спогадами в притулку.

Працівники закладу зауважили, що випадок смерті тварини через переляк під час атаки непоодинокий – через стрес по всій країні гинуть десятки домашніх улюбленців.

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"Жорстоке нагадування, що війна не шкодує нікого. Наші співчуття всім постраждалим від російської агресії. Тримаймося. Бережіть своїх хвостів та будьте у безпеці", – додали в притулку.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня РФ завдала масованої атаки по містах України, зокрема ракетою зруйнувала цілий під’їзд багатоквартирного будинку в Києві.

Столичні волонтери врятували із завалів дев’ятеро котів, а також допомогли двом стрижам. Активісти знайшли власників майже всіх тварин, крім хвостатого, якому надають медичну допомогу у ветеринарній лікарні.