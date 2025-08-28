На Київщині чоловік до смерті побив власну матір: йому загрожує 10 років ув’язнення

Між сином та його 79-річною матір’ю вдома виник конфлікт

У Маловільшанській громаді Київської області затримали 45-річного місцевого жителя, який у розпалі сварки завдав смертельних побоїв своїй 79-річній матері.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Як з’ясували слідчі, конфлікт стався вдома.

"Вона через стан здоров’я перебувала на підлозі та просила сина допомогти підвестися. Натомість чоловік у розпалі сварки наніс потерпілій численних ударів кулаками в область грудної клітини", – зазначають правоохоронці.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

На місці події працювали криміналісти, які зафіксували обставини злочину. Зловмиснику повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше на Тернопільщині чоловік до смерті побив свою 30-річну дружину. Йому оголосили підозру та взяли під варту. Без матері залишилися п'ятеро дітей.