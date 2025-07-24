На Тернопільщині чоловік до смерті побив свою дружину: без матері зростатимуть п'ятеро дітей

На Тернопільщині чоловік до смерті побив свою 30-річну дружину. Йому оголосили підозру та взяли під варту.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Тіло померлої її чоловік виявив у приміщенні літньої кухні близько п’ятої ранку 20 липня. Про це він повідомив матір, а та вже викликала поліцію та швидку допомогу.

Медики констатували смерть жінки. Під час огляду тіла експерт слідів насильства не виявив. Утім, результати судово-медичної експертизи засвідчили, що 30-річна жінка померла внаслідок масивної внутрішньої кровотечі, закритої травми живота та пошкодження внутрішніх органів.

Згодом у ході досудового розслідування слідчі встановили, що 19 липня родина приймала у себе гостей. Вони вживали алкоголь. Близько шостої вечора між подружжям виникла суперечка, під час якої чоловік двічі ногою вдарив дружину в живіт. Це сталося на очах гостей і малолітніх дітей.

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"За кілька годин після інциденту жінка померла. Без матері залишилося п'ятеро дітей", – зазначили у поліції.

Чоловік зізнався у скоєнні злочину. Йому оголосили підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Раніше на Київщині під час сімейної сварки 32-річний чоловік жорстоко побив свою дружину. Від отриманих травм вона померла на місці.