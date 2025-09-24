У селі на Київщині чоловік повісив свого собаку на огорожі: поліція відкрила справу

На Київщині у селі Пилипча Білоцерківського району 59-річний чоловік повісив свого собаку на огорожі приватного будинку.

Правоохоронці отримали виклик про жорстоке поводження з твариною 22 вересня о 21:24, повідомляє поліція.

"На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що господарем території є 59-річний чоловік, якого також опитали на місці події. Собака на момент огляду вже був мертвий", – йдеться у дописі.

Спеціалісти-криміналісти зафіксували сліди злочину, а поліціянти призначили експертизу.

Слідчі розпочали розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною, що спричинило її загибель (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу). Зловмиснику може загрожувати до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі на Трасі здоров’я чоловік стріляв у зграю собак: одна тварина загинула, а поліція відкрила кримінальне провадження.