В Одесі на Трасі здоров'я чоловік стріляв у безпритульних собак: одна тварина загинула

В Одесі на прибережній Трасі здоровʼя чоловік застрелив безпритульного собаку.

Правоохоронці кваліфікували вчинок як жорстоке поводження із твариною, повідомили у поліції Одеської області.

"Місцева жінка повідомила на спецлінію 102, що чула звуки пострілів, а невдовзі виявила неподалік тіло безпритульного собаки. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції", – йдеться у дописі.

Правоохоронці встановили, що тварину поранив 66-річний місцевий житель, попередньо, із пневматичної гвинтівки. Чоловік стверджує, що стріляв у зграю собак, нібито захищаючись від нападу.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу (жорстоке поводження із твариною, що призвело до її загибелі).

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

