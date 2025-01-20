У Білій Церкві невідомий скинув державний прапор на землю: поліція його розшукує

На Київщині чоловік скинув прапор на землю – його розшукує поліція

На Київщині невідомий чоловік скинув державний прапор на землю. Поліція розпочала досудове розслідування та встановлює його особу.

Як повідомили у поліції Київщини, інцидент стався у Білій Церкві. Про факт наруги над державним символом правоохоронці дізналися під час моніторингу соцмереж.

Поліціянти зазначили, що подія трапилася біля "однієї з культових споруд".

Священнослужитель Микола Гопайнич, який оприлюднив відео інциденту, повідомив, що він стався на території Спасо-Преображенського собору.

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На записі з камери відеоспостереження видно, як чоловік збиває флагшток, встановлений біля огорожі, та йде далі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом наруги над державним символом розпочали досудове розслідування – частина 1 статті 338 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі строком до трьох років.

Правоохоронці встановлюють особу, причетну до скоєння правопорушення, та можливих свідків.

Якщо вам відома якась інформація про цей інцидент, у поліції закликають звернутися до Білоцерківського управління поліції Київщини за номером (093) 126 55 05, на спецлінію "102" або за адресою: м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Нагадаємо, у Рівному поліціянти затримали 60-річного чоловіка, який посеред міста витирав ноги об державний прапор, а пізніше одягнув на себе червону тканину й увімкнув радянський гімн.