Витер ноги об державний прапор й увімкнув радянський гімн: у Рівному затримали 60-річного чоловіка

У Рівному поліціянти затримали 60-річного чоловіка, який посеред міста витирав ноги об державний прапор, а пізніше одягнув на себе червону тканину й увімкнув радянський гімн.

Про інцидент повідомила небайдужа містянка, яка помітила чоловіка поблизу одного з торгівельно-розважальних центрів міста, розповіли в поліції Рівненщини.

Поліціянти затримали чоловіка та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Порушником виявився 60-річний житель села Малий Олексин, що на Рівненщині.

"Відомо, що 60-річний житель Рівненського району уже потрапляв в поле зору правоохоронців, зокрема за пошкодження у жовтні меморіальної дошки Степана Бандери в обласному центрі", – додали в поліції.

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України – публічна наруга над державним прапором України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Львові затримали жінку, яка пошкодила 39 могил, зокрема військових, на Личаківському кладовищі.