У Чорнобилі пошкодили поховання провідників хасидського руху: вандалів розшукує поліція

У Чорнобилі на Київщині невідомі пошкодили могили провідників хасидського руху.

Вони зламали замки до декількох поховань та вкрали молитовні книги.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

Повідомлення про наругу над могилами на території старого кладовища у місті надійшло до поліції 15 липня.

"Попередньо встановлено, що замки до двох огелів (поховань) видатних діячів хасидського руху було зламано, спалено "квітлах" (записки з проханнями) та, ймовірно, викрадено молитовні книги, які зберігалися всередині", – йдеться у повідомленні.

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Слідчі Вишгородського районного управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над місцем поховання (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.

Зловмисники спалили записки з проханнями Об'єднана єврейська община України

У організації "Об’єднана єврейська община" додають, що йдеться про могили двох цадиків (духовних провідників громади), один з яких є засновником чорнобильського хасидизму. Його могила була місцем паломництва для чорнобильських хасидів та вважалась святинею для вірян.

Старий єврейський цвинтар у Чорнобилі був заснований у 1740 році. У 1990-х роках, за ініціативи хасидів із США, на місці знищеного радянською владою кладовища було споруджено символічні огелі, які відвідували паломники.

Нагадаємо, раніше на Черкащині 40-річний чоловік пошкодив могили полеглих захисників. Йому повідомили про підозру.