На Київщині повідомили про підозру батькам, які поклали немовля в сумку і покинули її на вулиці

Правоохоронці Київщини оголосили про підозру 36-річній жінці та 67-річному чоловікові, які поклали свого новонародженого сина в господарську сумку та залишили його на вулиці. Їм інкримінують залишення дитини в небезпеці.

Новонародженого поблизу свого будинку 2 січня знайшов мешканець міста Богуслав, розповіли в Головному управлінні Нацполіції Київщини.

Чоловік зізнався, що не відразу відреагував на знахідку – дитину всередині знайшов лише після того, як почув плач усередині.

"У мене відразу був трохи шок. Дитина новонароджена, вона в крові була. Тоді я позвав дружину і віддав їй сумку, аби занести у дім", – поділився житель Богуслава.

На місце події прибули правоохоронці, які передали новонародженого до однієї зі столичних лікарень. За словами медиків, дитина потрапила до закладу "у важкому стані".

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"Через загальне переохолодження та ознаки загального виснаження було видно, що дитина дуже занедбана", – розповіла лікарка-неонатолог Київської обласної дитячої лікарні №2 Олена Черненко.

Згодом працівники поліції завдяки допомозі небайдужих місцевих знайшли батьків покинутої дитини.

Ними виявилися 36-річна жінка та 67-річний чоловік з Обухівщини. За даними поліціянтів, мати народила сина у власному будинку в присутності його біологічного батька, який самостійно перерізав пуповину.

Згодом вони загорнули дитину в постільну білизну, поклали в господарську сумку та машиною вивезли немовля в Богуслав, де і залишили.

"Батьки знехтували можливістю звернутися до медичного закладу за кваліфікованою допомогою лікарів після народження дитини та залишили немовля у безпорадному стані", – додали в поліції.

Мати немовляти пояснила правоохоронцям, що народила сина 2 січня, тоді ж вирішила позбутися його, адже "не могла його прогодувати".

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Правоохоронці повідомили батькам про підозру за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення дитини в небезпеці. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

За словами медиків, наразі життю новонародженого нічого не загрожує, а його стан здоров'я покращується.

Нагадаємо, на початку січня в столиці 16-річна дівчина замкнула у квартирі свою однорічну дитину і пішла з дому. Хлопчика в "критичному стані" виявили працівники служби порятунку.