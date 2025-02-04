На Київщині повідомили про підозру батькам, які поклали немовля в сумку і покинули її на вулиці
Правоохоронці Київщини оголосили про підозру 36-річній жінці та 67-річному чоловікові, які поклали свого новонародженого сина в господарську сумку та залишили його на вулиці. Їм інкримінують залишення дитини в небезпеці.
Новонародженого поблизу свого будинку 2 січня знайшов мешканець міста Богуслав, розповіли в Головному управлінні Нацполіції Київщини.
Чоловік зізнався, що не відразу відреагував на знахідку – дитину всередині знайшов лише після того, як почув плач усередині.
"У мене відразу був трохи шок. Дитина новонароджена, вона в крові була. Тоді я позвав дружину і віддав їй сумку, аби занести у дім", – поділився житель Богуслава.
На місце події прибули правоохоронці, які передали новонародженого до однієї зі столичних лікарень. За словами медиків, дитина потрапила до закладу "у важкому стані".
"Через загальне переохолодження та ознаки загального виснаження було видно, що дитина дуже занедбана", – розповіла лікарка-неонатолог Київської обласної дитячої лікарні №2 Олена Черненко.
Згодом працівники поліції завдяки допомозі небайдужих місцевих знайшли батьків покинутої дитини.
Ними виявилися 36-річна жінка та 67-річний чоловік з Обухівщини. За даними поліціянтів, мати народила сина у власному будинку в присутності його біологічного батька, який самостійно перерізав пуповину.
Згодом вони загорнули дитину в постільну білизну, поклали в господарську сумку та машиною вивезли немовля в Богуслав, де і залишили.
"Батьки знехтували можливістю звернутися до медичного закладу за кваліфікованою допомогою лікарів після народження дитини та залишили немовля у безпорадному стані", – додали в поліції.
Мати немовляти пояснила правоохоронцям, що народила сина 2 січня, тоді ж вирішила позбутися його, адже "не могла його прогодувати".
Правоохоронці повідомили батькам про підозру за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення дитини в небезпеці. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
За словами медиків, наразі життю новонародженого нічого не загрожує, а його стан здоров'я покращується.
Нагадаємо, на початку січня в столиці 16-річна дівчина замкнула у квартирі свою однорічну дитину і пішла з дому. Хлопчика в "критичному стані" виявили працівники служби порятунку.