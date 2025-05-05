На Київщині собака напав на групу школярів: семеро дітей у лікарні

У Броварах на Київщині собака напав на школярів, які вийшли після уроків з навчальних закладів.

Семеро дітей отримали травми, їх госпіталізували.

Про це повідомляють поліція Київщини та міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Як розповів Сапожко, 5 травня близько 13-ї години невідомий собака напав на групу учнів. У поліцію про це повідомила адміністрація закладу освіти.

Семеро дітей зазнали травм легкого та середнього ступеня тяжкості. Їхній стан задовільний, вони проходять додаткові обстеження та перебувають під наглядом лікарів. Потерпілих вакцинували.

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Мер Броварів припускає, що, ймовірно, собака має господарів, адже "не схожий на безпритульного".

Правоохоронці зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі триває перевірка.

Про інцидент сповістили також фахівців Держпродспоживслужби та відділу лабораторних досліджень.

Раніше ми розповідали, що на Тернопільщині собака напав на 11-річну дівчинку. Вона в лікарні.