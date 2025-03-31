На Тернопільщині собака напав на 11-річну дівчинку: вона з численними травмами в лікарні

Оновлено о 15:45

У Почаєві на Тернопільщині на 11-річну дівчинку напав собака. Дитина отримала кусані рани обличчя та перелом щелепи.

Про це повідомили в Головному управлінні поліції Тернопільської області.

Власник тварини повідомив правоохоронцям, що інцидент трапився, коли він вигулював на повідцю свого собаку породи німецька вівчарка.

У коментарі для "УП. Життя" речник поліції Тернопільщини Сергій Крета розповів, що того дня двоє дівчат прогулювалися вулицею міста. Їм назустріч йшов собака разом зі своїм господарем – їх діти добре знали, бо проживали неподалік.

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За словами Крети, тварина накинулася на одну зі школярок раптово.

"Пояснити поведінку собаки власник не може – каже, що той раптово став агресивним і напав на дівчинку. Коли він розбороняв їх, тварина і його покусала", – розповів правоохоронець.

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Ветеринари взяли матеріали собаки для аналізу на сказ. Тимчасово тварину утримують зачиненою у вольєрі.

За словами Сергія Крети, псові чотири роки – раніше його власника не притягали до відповідальності через агресивну поведінку улюбленця.

Постраждалу дівчинку з травмами привіз до лікарні її батько. У школярки діагностували кусані рани обличчя та перелом щелепи.

Правоохоронці розпочали розслідування щодо нападу тварини і відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 Кримінального кодексу – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Раніше ми розповідали, як поводитися в присутності агресивної собаки поруч.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар речника ГУНП у Тернопільській області.