На Київщині бабуся до смерті забила стільцем новонародженого онука: її судитимуть

На Київщині судитимуть 63-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого новонародженого онука. Їй загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляють Головне управління Національної поліції в Київській області та Київська обласна прокуратура.

Як встановили правоохоронці, у листопаді 2024 року бабуся була вдома разом з немовлям, якому виповнився тільки тиждень.

"Перебуваючи наодинці з немовлям, вона дерев'яним стільцем нанесла тілесні ушкодження по голові та тілу дитини. Після чого перенесла хлопчика до спальні та поклала в ліжечко, де він помер від отриманих травм", – розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно бабусі хлопчика за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого з особливою жорстокістю (пункти 2, 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Їй загрожує 15 років ув’язнення.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.

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