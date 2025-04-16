В Одесі судитимуть 27-річного чоловіка, який систематично бив своїх маленьких дітей

Судитимуть 27-річного одесита, який бив своїх доньку та сина

В Одесі судитимуть 27-річного чоловіка, який систематично бив своїх дітей – двомісячну доньку та дворічного сина.

В один з разів батько наніс їм тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, інцидент трапився у жовтні 2024 року. Ті встановили, що 27-річний батько упродовж двох місяців щоразу бив донечку, коли та плакала, намагаючись таким способом "заспокоїти" немовля.

Коли самопочуття дитини погіршилося, її 24-річна мати викликала "швидку". За словами жінки, вона "боялася стати на заваді чоловікові".

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З травмами голови й тіла дівчинку госпіталізували до реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

"Цивільна подружня пара раніше у поле зору поліції та служби у справах дітей не потрапляла. Окрім донечки, має дворічного сина, якого батько, за попередніми даними, також бив. Хлопчика обстежують лікарі, у нього, попередньо, закритий перелом стегна", – повідомляла тоді поліція Одещини.

Судово-медична експертиза встановила, що малеча отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зокрема у хлопчика діагностували закритий перелом стегнової кістки, садна та синці, а його сестричці – множинні синці, закриті переломи ребер, забої легень та головного мозку, що призвело до його набряку та коми.

Дітей вилучили з родини, вони перебувають у державному дитячому закладі.

27-річному одеситу повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень дитині).

Слідчі розпочали ще одне провадження за частиною 1 статті 122 ККУ за фактом спричинення хлопчику тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинувальний акт щодо чоловіка скерували до суду. Він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Окрім того, правоохоронці виділили в окреме провадження матеріали щодо батьків за статті 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.

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